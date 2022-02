© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Manifestazione contro la guerra per una Europa di Pace. Organizzata da: Cgil, Cisl, Uil, Anpi, Arci, Arcs, Aoi, Aibi, Asc, Associazione per la pace, Auser, Cifa, Cipsi, Coasic, Cocis, Colomba, Conger, Cop, Cospe, Emergency, Forum Terzo settore, Iriad, Legambiente, Libera, Link coordinamento universitarui, Oxfam Italia, Marche solidali, Movimento nonviolento, Prodocs, Rete della conoscenza, Rete degli studenti medi, Rete italiana Pace e disarmi, Terres des hommes Italia, Unione degli studenti, Udu, Un ponte per, Volontari italiani per il Madagascar e altri. Roma, Piazza Santi Apostoli (ore 10:30)- Presentazione del volume curato dagli scienziati Daniele Melini e Spina Cianetti per Pacini Editore e Ingv Editore. L'emergenza climatica raccontata alle giovani generazioni da 25 studenti di un Liceo artistico di Roma, accompagnati da due scienziati dell'Ingv: ecco "ClimArt - immagini del cambiamento", il progetto realizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dal Liceo Artistico "Alessandro Caravillani" di Roma. Alla presentazione, che sarà aperta dal presidente dell'Ingv prof. Carlo Doglioni, saranno presenti insieme ai protagonisti il prof. Carlo Eufemi, Dirigente Scolastico del Liceo Caravillani, il dott. Leonardo Sagnotti, Direttore del Dipartimento Ambiente dell'INGV ed esperto di cambiamenti climatici, e la prof.ssa Manuela Policicchio, in rappresentanza del team di docenti che ha seguito il progetto. Roma, Biblioteca Villino Corsini - Villa Pamphilj (ore 11:00) (segue) (Rer)