Ucraina: Russia blocca risoluzione Consiglio di sicurezza Onu contro invasione

- La Russia ha usato il suo potere di veto per bloccare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite volta a condannare l'invasione dell'Ucraina messa in atto da Mosca. Lo riferisce la "Cnn", precisando che i voti sono stati 11 favorevoli, uno contrario e tre astenuti. La Cina, che ha rifiutato di criticare l'attacco della Russia, è stata tra le astensioni nella sede delle Nazioni Unite a New York. La Russia è membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vassilij Nebenzia, è attualmente presidente di turno. (Nys)