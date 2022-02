Ucraina: dipartimento di Stato Usa, non credibile diplomazia mentre piovono bombe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha minimizzato le affermazioni russe secondo cui Mosca è disposta a impegnarsi in colloqui diplomatici con Kiev, evidenziando che la diplomazia non può avere successo nel momento in cui la Russia continua ad attaccare l'Ucraina. "Siamo convinti che Mosca abbia cercato di impegnarsi in una finzione della diplomazia", ha detto Price ai giornalisti. “Non credo che ci voglia un grande analista geopolitico per sapere che un'offerta di diplomazia mentre fai piovere bombe, colpi di mortaio, mentre i tuoi carri armati avanzano verso una capitale popolata da 2,9 milioni di persone e mentre le tue forze la circondano non è il contesto in cui la diplomazia può avere successo", ha spiegato Price.(Nys)