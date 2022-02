Nato: Germania schiererà sistema Patriot in Slovacchia e navi nel Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania schiererà un sistema missilistico Mim-104 Patriot in Slovacchia e navi da guerra nel Mar Baltico, nel quadro delle attività della Nato per il rafforzamento del proprio fianco orientale. L'obiettivo è aumentare la deterrenza nei confronti della Russia a seguito dell'aggressione di Mosca contro l'Ucraina. Come dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, una fregata e una corvetta della marina federale incroceranno nel Mar Baltico al fine di garantire la protezione dello spazio aereo degli alleati Nato nell'area. Intanto, da domani 26 febbraio, nel Baltico sarà operativa la “Alster”, nave-spia della marina tedesca. La Slovacchia vorrebbe che, oltre al sistema Patriot, la Germania dispiegasse un proprio contingente al comando di un gruppo di battaglia della Nato di nuova istituzione. Tuttavia, al momento, appare più probabile che i militari tedeschi vengano inquadrati in un raggruppamento dell'Alleanza atlantica in Romania, con comando francese. Negli ultimi giorni, la Germania ha rafforzato il proprio contingente in Lituania, dove detiene il comando delle truppe schierate nel Paese nell'ambito della Presenza avanzata rafforzata della Nato (Efp). Inoltre, l'aeronautica tedesca (Luftwaffe) ha inviato altri caccia multiruolo Eurofighter Typhoon in Romania, dove partecipa alla missione di polizia aerea avviata dall'Alleanza atlantica a sostegno di questo Paese e della Bulgaria. (Geb)