Trasporti: ripreso sciopero nazionale, a Roma metro chiuse e corse bus ridotte

- Alle 20:00 ha ripreso l'ultima frazione dello sciopero nazionale del trasporto pubblico. Ecco la situazione sulla rete romana: Le metro A e C sono chiuse, la metro B/B1 è regolare con riduzione di corse; la ferrovia Roma-Lido e la Roma-Viterbo servizio metropolitano e regionale: sono regolari con riduzione di corse, mentre la tranvia Termini-Centocelle è chiusa. Per bus e tram sono possibili riduzioni di corse e/o sospensione di linee. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità. (Rer)