Ucraina: Kiev chiede sostegno chiaro a governo Argentina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha espresso ieri il suo "più forte ripudio dell'uso della forza armata" in Ucraina e ha esortato la Federazione Russa "a cessare le azioni militari". In una nota del ministero degli Esteri si ribadisce "la necessità del pieno rispetto della Carta delle Nazioni Unite senza ambiguità". Il governo di Buenos Aires ha quindi "riaffermato il suo impegno alla ripresa dei meccanismi della comunità internazionale con la partecipazione attiva delle Nazioni Unite". "E' imprescindibile che tutte le parti coinvolte agiscano con la maggiore prudenza e cerchino di allentare il conflitto in tutte le sue sfumature per garantire la pace", conclude la nota. (segue) (Abu)