Ucraina: Kiev chiede sostegno chiaro a governo Argentina (6)

- L'anno scorso, le merci in viaggio verso Mosca hanno fruttato un valore di 680 milioni di dollari, l'11 per cento in più di quanto registrato nel 2020. Tra i principali prodotti in uscita si conta il burro, l'8 per cento del totale delle esportazioni, le arachidi sgusciate o tritate, il 7 per cento. Più in generale, l'Argentina esporta in Russia soprattutto prodotti agricoli. Si stima che circa il 40 per cento della frutta prodotta in Argentina viaggi verso la Russia. Buenos Aires ha invece comprato per un totale di 651 milioni di dollari, valore del 292 per cento maggiore a quello del 2020. La parte del leone, come detto, è stata quella dei vaccini, il 26,4 per cento del totale, seguito dal fosfato di monoammonio, base per fertilizzanti, con il 16,3 per cento. Il gasolio importato in Argentina ha rappresentato "solo" il 7,5 per cento del totale, quinta voce in ordine decrescente nella graduatoria degli acquisti. (Abu)