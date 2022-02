© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE ROMA- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri partecipa alla visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Calciosociale di Corviale. Roma, via di Poggio Verde 455 (ore 10:40)- Il sindaco Roberto Gualtieri parteciperà a Firenze al "Forum dei Sindaci del Mediterraneo" che in questi giorni si svolge in contemporanea con il secondo convegno "Mediterraneo frontiera di pace" promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il sindaco parteciperà ad un incontro dedicato alla memoria di David Sassoli, dal titolo "La Dichiarazione di Firenze come ponte tra l'Europa e la Regione del Mediterraneo: pace, sviluppo economico e sociale, cultura e relazioni interpersonali". L'incontro sarà moderato dal direttore di Repubblica Maurizio Molinari; tra i partecipanti alla sessione di dibattito, oltre al sindaco Gualtieri: Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr); Jean-Marc Aveline, Vescovo di Marsiglia; la Sindaca di Sarajevo Benjamina Karic, il Sindaco di Izmir (Smirne) Mustafa Tunç Soyer, la vicesindaca di Tel Aviv Chen Arieli; Giampiero Massolo, Presidente dell'Ispi (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale). Al termine dell'incontro, verrà firmata la Dichiarazione di Firenze, frutto del lavoro congiunto dei due eventi contemporanei sul Mediterraneo. L'incontro sarà trasmesso in streaming su Youtube sul canale del Comune di Firenze. (ore 15:00) (segue) (Rer)