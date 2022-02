Edilizia: Mura (Pd), vincolo bonus ad applicazione contratti collettivi migliora lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apprezzamento trasversale tra sindacati e categorie che si riscontra sulla misura che vincola i benefici fiscali all'applicazione dei contratti collettivi del settore edile conferma che abbiamo adottato un proficuo metodo di lavoro legislativo in un settore particolarmente sensibile. Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera, Romina Mura, del Partito democratico, a proposito della soddisfazione espressa dall'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) per quanto previsto dal decreto correttivo antifrodi in materia di bonus edilizi. “Un importante passo avanti verso standard di lavoro più elevati e moderni, che puntano concretamente sulla sicurezza, sul rispetto delle regole e sulla dignità”, aggiunge. “Con il ministro Orlando il Pd sta dimostrando la capacità di fare scelte che creano alleanze sociali e conciliano diritti con corretta competitività", conclude. (Rin)