Ucraina: Kiev chiede sostegno chiaro a governo Argentina

- Il rappresentante diplomatico dell'Ucraina in Argentina, l'incaricato d'affari Sergiy Nebrat, ha dichiarato che il suo governo non è soddisfatto della presa di posizione del governo di Alberto Fernandez a fronte dell'aggressione militare russa al suo Paese. "Non siamo soddisfatti, vogliamo un segnale chiaro da parte dell'Argentina dove si chieda alla Russia di ritirare le sue truppe", ha dichiarato oggi Nebrat in una conferenza stampa improvvisata di fronte alla sede dell'ambasciata ucraina a Buenos Aires. "Ci aspettiamo un sostegno da parte argentina, anche attraverso sanzioni economiche alla Russia", ha aggiunto. Il diplomatico ucraino che svolge le vesti di ambasciatore del suo Paese, ha inoltre rivelato di aver chiesto una riunione con il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero e di non aver ricevuto ancora una risposta. (segue) (Abu)