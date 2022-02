Ucraina: Kiev chiede sostegno chiaro a governo Argentina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra i due Paesi si sono rafforzati ulteriormente durante la pandemia, soprattutto dopo che Buenos Aires ha registrato il vaccino Sputnik V contro il nuovo coronavirus, primo paese "dell'emisfero occidentale" a farlo, come ha sottolineato lo stesso Putin. Alla vigilia del viaggio, il governo argentino aveva peraltro annunciato lo stop all'acquisto di nuove dosi del vaccino avendo avviato la produzione in loco del farmaco elaborato dall'istituto Gamaleya. La Federazione Russa non è ad ogni modo l'interlocutore commerciale di punta per il Paese sudamericano e non compare nelle prime dieci posizioni delle graduatorie tra importatori ed esportatori argentini, classifiche i cui primi tre posti sono occupati, alternativamente, da Brasile, Stati Uniti e Cina. (segue) (Abu)