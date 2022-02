Ucraina: Kiev chiede sostegno chiaro a governo Argentina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stretta economica che Stati Uniti e Unione Europea si apprestano ad esercitare sulla Russia potrebbe costare all'Argentina un volume di scambi che nel 2021 è arrivato al valore complessivo di 1,3 miliardi di dollari. Un dato in aumento del 71 per cento rispetto al 2020, secondo il rapporto fatto dalla Camera Argentina di Commercio e Servizi (Cac). Ad ogni modo, recita il documento della Cac, dopo la forte caduta del 2019, "il commercio bilaterale Argentina-Russia si è ricostruito" grazie soprattutto "all'acquisto dei prodotti per la campagna vaccinale di massa contro il Covid-19" in Argentina. "Nel 2021 il volume di scambi si è collocato a livelli simili a quelli del 2018 e del 2015, anche se abbastanza inferiori a quelli degli anni record 2013 e 2014". (segue) (Abu)