Argentina: il 28 febbraio nuova scadenza debito con Club di Parigi

- Con le riserve al limite e con il negoziato su un nuovo accordo di finanziamento con il Fondo monetario internazionale (Fmi) in dirittura d'arrivo, il governo dell'Argentina dovrà affrontare il 28 febbraio il pagamento di quota del debito con il Club di Parigi di 188 milioni di dollari. La scadenza arriva in un momento delicato. I dati ufficiali fissano le riserve della Banca centrale (Bcra) a 37,258 miliardi di dollari, ma secondo stime private i fondi realmente disponibili ammontano a circa circa un miliardo di dollari. In tale contesto, e con lo scoppio della guerra nell'est europeo che ha già fatto quadruplicare le previsioni di spesa per la bolletta energetica, ogni fuoriuscita di capitali mette a rischio il delicato equilibrio finanziario in cui sta navigando lo stato argentino in assenza di un accordo con l'Fmi. (segue) (Abu)