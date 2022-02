Argentina: il 28 febbraio nuova scadenza debito con Club di Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pagamento al Club di Parigi era stato concordato dal ministro dell'Economia, Martin Guzman, lo scorso giugno, ed è parte di un "accordo ponte" che ha consentito all'Argentina di rimandare il pagamento di un debito di 2,4 miliardi di dollari ed evitare di entrare in default in attesa della chiusura del negoziato con l'Fmi per il rifinanziamento del debito di 45 miliardi di dollari. Quello del 28 rappresenta di fatto "un pagamento di buona volontà" da parte dell'Argentina ed è il secondo dopo quello effettuato a luglio per 240 milioni di dollari circa. Una volta raggiunta un'intesa definitiva con l'Fmi il governo di Buenos Aires potrà affrontare anche la ristrutturazione dei pagamenti al consorzio di creditori che riunisce 22 tra i paesi più ricchi. Il Club di Parigi nacque nel 1956 proprio come un'associazione di paesi creditori dell'Argentina. (segue) (Abu)