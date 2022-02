Argentina: il 28 febbraio nuova scadenza debito con Club di Parigi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Fmi ha confermato venerdì 28 gennaio il raggiungimento di un accordo con l'Argentina per la sostituzione del credito Stand By da 45 miliardi di dollari, concesso nel 2018, con un nuovo credito di tipo Extended Facilities Fund (Eff). Il nuovo programma, che deve ancora essere approvato dal Congresso argentino e dal comitato esecutivo dell'Fmi, prevede un credito equivalente al precedente ma con un cronogramma di scadenze del debito agevolato, con partenza a cinque anni dal primo esborso. E' quanto si legge in una nota ufficiale, dove si sottolinea che "il percorso di risanamento del bilancio formerà un'ancora politica chiave del programma". Secondo quanto riferisce la nota firmata dal direttore dell'Fmi per l'Emisfero occidentale, Julie Kozak, e dal rappresentante in Argentina, Luis Cubeddu, "il percorso di bilancio concordato migliorerebbe in modo graduale e sostenibile le finanze pubbliche e ridurrebbe il finanziamento monetario". (segue) (Abu)