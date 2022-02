Argentina: il 28 febbraio nuova scadenza debito con Club di Parigi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Argentina ha registrato nel 2021 un incremento del 10,3 per cento secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). E' quanto emerge a partire dall'elaborazione dei dati relativi all'attività economica del mese di dicembre, che ha segnato un +9,8 per cento su anno e un +0,9 per cento rispetto a novembre. Il ministro dell'Economia, Martin Guzman, ha celebrato il risultato attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter, dove sottolinea che il dato della crescita del 2021 è il maggiore mai registrato dopo quello dell'anno 2004, e che il livello dell'attività economica ha superato del 4,9 per cento quello pre pandemia rilevato a febbraio del 2020. Nel mese di dicembre i settori dei trasporti e delle comunicazioni, insieme a quello dell'industria manifatturiera, sono stati quelli che hanno registrato la maggiore crescita, coprendo da soli un +2,9 per cento dell'incremento complessivo. (Abu)