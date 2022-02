Ucraina: Franco, con sanzione Swift a Russia problemi nel pagare gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estromissione della Russia dal sistema Swift rappresenterebbe un problema per alcuni Paesi, tra cui l'Italia, nel pagamento delle fornitura di gas naturale russo. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, al termine dell'Ecofin informale tenutosi a Parigi. "È chiaro che il venir meno di questo tipo di forniture potrebbe essere un problema", ha detto Franco, ricordando che lo scorso anno il gas russo ha soddisfatto il 42 per cento del fabbisogno totale arrivando a coprire tra il 15 e il 16 per cento del fabbisogno complessivo energetico. Tuttavia, Franco ha sottolineato che "non vi è alcuna divergenza di opinioni sul fatto che le sanzioni debbano operare". L'importante, ha continuato il ministro, è non creare situazione negativa nei Paesi come come l'Italia utilizzano il gas russo. (Frp)