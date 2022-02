Ucraina: manifestazione al Colosseo per la pace, "Putin via da casa mia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta parole, vogliamo i fatti". Conclusa la fiaccolata al Colosseo organizzata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, è iniziata una piccola protesta contro le violenze in Ucraina. Una parte del corteo era rimasta in disparte, dietro la fiaccolata. Striscioni, bandiere e cori contro il presidente russo Putin. "Putin via da casa mia", è il grido disperato della comunità Ucraina che vive a Roma. (Rer)