Ucraina: Sala, Palazzo Marino illuminato di giallo e blu, situazione si risolve solo se tutti fanno loro parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ieri mattina abbiamo preso una decisione non scontata sulla Scala e la stessa decisione è stata successivamente presa dalla Filarmonica di Vienna e dalla Carnegie Hall di New York. Ieri sera tanta gente si è radunata in piazza e il Consiglio Comunale è stato sospeso per permettere a consigliere e consiglieri di partecipare. Stasera abbiamo illuminato Palazzo Marino”. Con queste parole il sindaco di Milano Giuseppe Sala annuncia sul suo profilo Instagram che la sede comunale del capoluogo lombardo si è illuminata di giallo e di blu, i colori dell’Ucraina. “Abbiamo un sistema di servizi di accoglienza e integrazione – prosegue Sala - pronto a supportare i 20.000 ucraini che vivono nella nostra città. Piccole cose? Forse, ma noi le abbiamo fatte. Perché la situazione si risolverà solo se tutti (e non solo le grandi istruzioni politiche internazionali) faranno la loro parte”. “Chi ha voluto questa guerra va isolato”, conclude il sindaco Sala.(Rem)