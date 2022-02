© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'Ecofin tenutosi oggi a Parigi non abbiamo parlato della ratifica del Mes. come ho detto l'altro giorno in Parlamento siamo impegnati a portare in consiglio die ministri, in uno dei prossimi consigli dei ministri, la questione Mes e poi andremo in Parlamento. È quanto affermato dal ministro dell'Economia Daniele Franco al termine dell'Ecofin informale (Frp)