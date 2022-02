Lavoro: Romano (M5s), parole Orlando su Inl e Anpal vanno in direzione auspicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del ministro Orlando "vanno nella direzione auspicata. Occorre dare una risposta al personale dell'Inl e dell'Anpal, che ha proclamato lo stato di agitazione per chiedere un adeguamento delle indennità di amministrazione rispetto al personale ministeriale, dal momento che ad entrambi gli enti viene applicato per legge il contratto collettivo dei ministeri". Lo afferma il senatore del Movimento cinque stelle e capogruppo in commissione Lavoro di palazzo Madama, Iunio Valerio Romano. "Ispettori del lavoro e personale Anpal - aggiunge - svolgono un ruolo prezioso e fondamentale di contrasto alle irregolarità, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel settore delle politiche attive". "Per questo – conclude - va trovata una soluzione quanto prima, così da porre fine a una inspiegabile disparità di trattamento". (Rin)