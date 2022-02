Ucraina: Draghi a vertice Nato, Italia pronta a fare la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è uno dei più importanti contributori di truppe alle operazioni Nato e “siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre, per mettere a disposizione le forze necessarie”. E’ quanto affermato, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al vertice della Nato. Secondo Draghi la reazione all’attacco della Russia contro l’Ucraina “deve essere determinata per evitare qualsiasi ambiguità”. “Abbiamo condannato con la massima fermezza l'attacco di una brutalità ingiustificata della Russia all'Ucraina”, ha proseguito Draghi. “Il comportamento russo è la più grave minaccia alla sicurezza euro-atlantica da decenni e soprattutto alla nostra democrazia e libertà. La nostra unità è e sarà sempre la risposta più forte. Manteniamo una posizione coesa e decisa”, ha sottolineato il premier.(Res)