Ucraina: media israeliani, Zelensky avrebbe chiesto a Israele di agire come mediatore

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky avrebbe chiesto al primo ministro Naftali Bennett la possibilità che Israele possa fungere da mediatore con la Russia. Lo riferisce l’emittente israeliana “Kan”, citando il contenuto di una conversazione avvenuta ieri tra Zelensky e Bennet. Questa non è la prima volta che Zelensky fa una richiesta del genere, ma è la prima volta che lo fa da quando la Russia ha iniziato a invadere l'Ucraina ieri mattina. Israele è uno dei pochi Paesi che mantiene legami relativamente forti sia con la Russia che con l'Ucraina. Ieri anche l'ambasciatore ucraino in Israele, Yevgen Korniychuk, ha sottolineato la necessità che Gerusalemme possa fungere da mediatore tra Kiev e Mosca. "Siamo sensibili alla situazione della sicurezza con la Russia a nord di Israele, in Siria, quindi chiediamo principalmente uno sforzo diplomatico", ha affermato Korniychuk in una conferenza stampa presso l'ambasciata ucraina a Tel Aviv, riferendosi al fatto che Mosca consente alle Forze di difesa israeliane (Idf) di effettuare attacchi contro obiettivi iraniani in Siria.(Res)