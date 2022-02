Ucraina: Nazioni Unite, oltre 50 mila rifugiati ucraini hanno lasciato il Paese in meno di 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 50 mila profughi ucraini hanno lasciato il Paese in meno di 48 ore, secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, che ha affermato che la maggior parte è emigrata in Polonia e Moldova. Inoltre molti altri cittadini ucraini si stanno dirigendo verso i confini del Paese per abbandonarlo. "Grazie di cuore ai governi e alle persone dei Paesi che mantengono aperti i loro confini e accolgono i rifugiati", ha scritto Grandi in un tweet. Ieri l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha stimato che decine di migliaia di persone si ritroveranno senza un alloggio quando la Russia invaderà l'Ucraina e diventeranno degli sfollati. L'agenzia sta intensificando le sue operazioni e capacità in Ucraina e nei Paesi limitrofi mentre le persone iniziano a fuggire. (Rum)