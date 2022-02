Emirati-Russia: ministro Esteri Al Nahyan lunedì a Mosca per colloquio con Lavrov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Zayed Al Nahyan si recherà a Mosca lunedì 28 febbraio per incontrare l’omologo russo Sergej Lavrov. Lo rende noto il ministero russo su Twitter. Durante l’incontro le due parti discuteranno di come rafforzare le relazioni bilaterali. La visita del ministro degli Esteri emiratino a Mosca giunge mentre gli Stati Uniti, i Paesi parte della Nato e l'Unione europea hanno imposto sanzioni contro la Russia a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Ieri sera, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto una conversazione telefonica con Abdullah bin Zayed al Nahyan proprio in merito alla crisi in Ucraina, secondo quanto riferito dal dipartimento di Stato. (Rum)