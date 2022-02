Municipio Roma III: l'assessora alle Attività produttive incontra presidente, primo di serie incontri in territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una visita nel Municipio III e un incontro con il presidente Paolo Marchionne per parlare di Pari opportunità e Attività produttive sul territorio. È il primo di una serie di incontri che l'assessora capitolina Monica Lucarelli ripeterà nelle prossime settimane nei 15 Municipi di Roma Capitale. Saranno coinvolti, oltre ai minisindaci, anche gli assessori che hanno le deleghe specifiche alle Attività produttive e Pari opportunità. "E' un modo più diretto per affrontare i problemi che ogni territorio inevitabilmente ha - spiega l'assessora in una nota - abbiamo deciso di incontrare tutti i presidenti di Municipio per confrontarci col loro sui temi legati alle mie deleghe. Oggi ho effettuato un sopralluogo nel centro antiviolenza Titano, attivo da un anno a Montesacro. Il Cav, gestito da Lucha y siesta, sta offrendo un ottimo servizio e una risposta efficace al contrasto della violenza di genere". Massima attenzione anche sul fronte commercio: "Con il presidente Marchionne ho visitato il mercato di via Valdossola - prosegue l'assessora - e insieme stiamo ragionando sull'ipotesi di spostare alcune rotazioni di competenza del dipartimento in un'area da poco ristrutturata che fa parte del complesso del mercato rionale. Sono molto soddisfatta del sopralluogo nel terzo municipio perché credo che per affrontare i problemi e trovare delle soluzioni la risposta più efficace sia proprio quella di calarsi nella realtà, andando sul posto, osservando e dando spazio al confronto e alla concertazione. Ogni venerdì ripeterò le visite nei municipi". (segue) (Com)