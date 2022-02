Municipio Roma III: l'assessora alle Attività produttive incontra presidente, primo di serie incontri in territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfatto anche il presidente Marchionne: "Questa iniziativa - afferma il minisindaco - voluta dall'assessora Lucarelli mi ha trovato subito in sintonia. Perché credo che la politica fatta sul territorio sia la sintesi migliore per ottenere risultati e non lasciare nessuno indietro. Con l'assessora abbiamo potuto avviare un confronto sui temi del commercio e delle Pari Opportunità e, in vista della Festa della donna, il prossimo 8 marzo abbiamo in programma degli eventi dedicati che avranno come fulcro il Cav di via Titano. Una buona amministrazione lavora così, un gioco di squadra per dare risposte concrete alla città". (Com)