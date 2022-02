Balneari: Buratti (Pd), rammarico per scelte governo, necessario riconoscere diritti concessionari operanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo il mio personale rammarico per la scelta compiuta dal governo con l’emendamento depositato al dl concorrenza in materia di concessioni demaniali marittime. Lo dichiara il deputato del Partito democratico, Umberto Buratti. “So bene - afferma - che il momento è assai drammatico a causa dell’invasione della Russia in Ucraina con tutte le conseguenze drammatiche che ha e avrà nella vita di tante persone, sulla sicurezza e l’economia globale. Tuttavia, non posso evitare di segnalare che in riferimento alla riforma del demanio marittimo è necessario riconoscere i legittimi diritti dei concessionari attualmente operanti con la salvaguardia del valore aziendale e degli investimenti fatti”. “Prendo atto del comunicato di Sib e Fiba che considero condivisibile nel merito”, prosegue. “Eliminando dal testo il riferimento al valore dell’azienda - spiega - si rischia di mettere in ginocchio un intero settore, costituito da migliaia di persone e di famiglie oltre che compromettere la ripresa economica già messa in pericolo dalla crisi”. “Il diritto europeo prevede la concorrenza ma anche la tutela dei diritti fondamentali. Mi auguro che nel corso del suo iter parlamentare il testo sia modificato altrimenti ci saranno solo contenziosi infiniti”, aggiunge. “Sono il primo a credere che sia necessaria una riforma organica del settore ma quello che sta accadendo rischia solo di affossare un comparto strategico per la nostra economia. Ora il Parlamento dovrà far sentire la sua voce”, conclude. (Rin)