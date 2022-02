Città metropolitana Roma: Ferraro, Riserva Soratte unica nel suo genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'incantevole riserva del Monte Soratte, il consigliere delegato all'ambiente di Città metropolitana di Roma, Rocco Ferraro, ha proseguito stamane il lavoro di sopralluoghi e incontri istituzionali, in vista della preparazione degli stati Generali per la valorizzazione delle aree protette gestite dall'Ente metropolitano". Lo si legge in una nota di Città metropolitana Roma. "Anche Monte Soratte -Rocco Ferraro, Consigliere delegato ambiente Cmrc- rientra in quella grande opera di rigenerazione e valorizzazione che la Città metropolitana di Roma ha avviato sulle aree protette. Questa oasi naturale, unica nel suo genere, offre peculiarità e luoghi incantevoli da scoprire che debbono essere messi al centro di una politica ambientale e turistica nuova. Un territorio che offre percorsi naturalistici, culturali, archeologici e di turismo religioso straordinari. Ho avuto l'occasione di confrontarmi con il sindaco di sant'Oreste, Gregory Paolucci e con il presidente dell'associazione Bubker Soratte, Riccardo Cecchini, per avviare quella collaborazione necessaria con i territori, che sarà propedeutica al lavoro di rilancio delle aree protette che questo ente sta programmando"(Com)