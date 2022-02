Ucraina: ministro Salute, forze russe sparano contro le ambulanze in due regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe russe hanno sparato contro alcune ambulanze in due regioni dell'Ucraina, secondo quanto ha detto il ministro della salute ucraino Viktor Lyashko. In un intervento per la televisione di Kiev rilanciato dall'emittente britannica "Sky News", il ministro ha spiegato che i veicoli dei servizi di emergenza sono stati presi di mira a Zaporizhzhya e Chernihiv. Sempre secondo il ministro, le forze russe avrebbero colpito anche un ospedale psichiatrico a Chernihiv. (Kiu)