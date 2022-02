Emilia Romagna: Bonaccini e Colla, con Saga Coffee difesi lavoro e produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo difeso il lavoro e la produzione in un'area della montagna bolognese che non poteva sopportare una cesura di tale portata, sociale ed economica. Quello raggiunto è il miglior risultato possibile e il punto dal quale ripartire. Un risultato che si deve all'impegno delle istituzioni e del territorio, ai nuovi investitori che hanno deciso di scommettere nella nostra terra, ma soprattutto allo straordinario senso di responsabilità e alla forza dimostrate in questi mesi dalle lavoratrici - con il loro ininterrotto presidio - e dai sindacati. Siamo all'inizio di un nuovo percorso, certamente lungo, che ci vedrà attenti affinché tutti gli impegni che ciascuno ha preso si realizzino". Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, dopo la firma del verbale d'accordo per la Saga Coffee di Gaggio Montano (Bo). Con il passaggio alla NewCo degli investitori Triulzi-Minifaber si rilancia il sito produttivo e si salvaguarda l'occupazione. La sottoscrizione dell'intesa, già approvata dall'assemblea di lavoratrici e lavoratori, questo pomeriggio in Viale Aldo Moro, a Bologna, tra la Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Gaggio Montano, Evoca Group, Tecnostamp Triulzi Group Srl, Minifaber Spa, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Rsu. (segue) (Ren)