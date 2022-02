Emilia Romagna: Bonaccini e Colla, con Saga Coffee difesi lavoro e produzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la crisi apertasi ai primi dello scorso novembre, la nuova pagina per il sito produttivo montano si aprirà con la nascita di una NewCo (nuova società) che rileverà azienda e forza lavoro da Evoca. Questo grazie al piano industriale e agli investimenti di Tecnostamp Triulzi Group Srl e Minifaber Spa, cui a cui si è arrivati dopo una lunga vertenza che ha visto da un lato la Regione con l'assessore Colla, lavoratrici, sindacati, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Gaggio Montano e dall'altra la proprietà di Saga Coffe (Gruppo Evoca) e i nuovi investitori. Bonaccini e Colla hanno affermato: "Ringraziamo tutti i sottoscrittori: Evoca che ha accompagnato il progetto industriale, Tecnostamp Triulzi e Minifaber per l'impegno nel progetto di sviluppo, le organizzazioni sindacali nella responsabilità e capacità di mediazione, ma in particolare, lo ribadiamo, le lavoratrici e i lavoratori con le loro iniziative democratiche, composte ma ferme nella volontà tornare ad avere un lavoro. La Regione si impegna con i propri strumenti, legislativi e operativi, a sostenere gli investitori nel loro piano. Questo sia per la parte di ricerca e sviluppo che per le applicazioni innovative e ambientali e le esigenze di formazione dei lavoratori. Allo stesso tempo, si impegna ad accompagnare coloro che non troveranno posto nel nuovo progetto, verso una possibile ricollocazione. Tutte azioni, queste, previste dal Patto per il Lavoro e per il Clima sottoscritto dalle forze sociali ed economiche emiliano-romagnole". (Ren)