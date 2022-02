Difesa: da Cdm via libera a nomina Biavati a Comandante squadra aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha deliberato la nomina del generale di squadra aerea del ruolo dei naviganti normale dell’Arma aeronautica in servizio permanente, Alberto Biavati, a Comandante della squadra aerea. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. (Com)