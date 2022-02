Diritti: Delmastro (Fd'I) su ius soli, la sinistra vive su Marte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinistra vive su Marte, è ormai un dato accertato. In Europa è esplosa una guerra, l'Italia sta uscendo adesso dalla pandemia sanitaria, i fondi del Pnrr rischiano di essere pregiudicati dallo shock energetico e dalle ripercussioni della guerra. Il Pd ha una proposta stentorea per il tramite del suo segretario, Letta: lo ius soli. Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Delmastro. (Com)