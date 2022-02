Roma: assessore ambiente, bene lavoro polizia locale per multa a uomo che trasportava rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande lavoro collettivo, la tutela dell'ambiente. Voglio ringraziare il Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia Locale che oggi ha fermato e multato un cittadino italiano che trasportava rifiuti pericolosi senza averne alcuna autorizzazione, impedendo di fatto che questi rifiuti venissero conferiti non adeguatamente. La tutela e il benessere dell'ambiente in cui viviamo dipende sempre più dai nostri comportamenti collettivi, oltreché singoli. Dobbiamo impegnarci tutti a mantenere pulita la città rispettando le regole e conferendo i rifiuti nei luoghi deputati. Un lavoro di educazione della cittadinanza ma anche di controllo da parte delle istituzioni: inaspriamo le sanzioni per chi non rispetta le regole". Così in una nota Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti. (Com)