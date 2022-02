Ucraina: dichiarazione Summit Nato, Russia pagherà un caro prezzo per l'invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia pagherà un caro prezzo negli anni a venire per l'aggressione all'Ucraina. Lo hanno dichiarato i capi di Stato e di governo dei Paesi Nato riuniti al Summit straordinario. "Ci siamo incontrati oggi per discutere della più grave minaccia alla sicurezza euro-atlantica degli ultimi decenni. Condanniamo con la massima fermezza l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, consentita dalla Bielorussia. Chiediamo alla Russia di cessare immediatamente il suo assalto militare, di ritirare tutte le sue forze dall'Ucraina e di tornare indietro dal percorso di aggressione che ha scelto", hanno scritto i leader. "Questo attacco pianificato da tempo contro l'Ucraina, un Paese indipendente, pacifico e democratico, è brutale, del tutto immotivato e ingiustificato. Deploriamo la tragica perdita di vite umane, l'enorme sofferenza umana e la distruzione causate dalle azioni della Russia. La pace nel continente europeo è stata fondamentalmente infranta. Il mondo riterrà la Russia, così come la Bielorussia, responsabili delle loro azioni. Chiediamo a tutti gli stati di condannare senza riserve questo attacco irragionevole. Nessuno dovrebbe farsi ingannare dalla raffica di bugie del governo russo", hanno aggiunto. (segue) (Beb)