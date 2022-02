Ucraina: dichiarazione Summit Nato, Russia pagherà un caro prezzo per l'invasione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce delle azioni della Russia, trarremo tutte le conseguenze necessarie per la posizione di deterrenza e difesa della Nato. Gli alleati hanno tenuto consultazioni ai sensi dell'articolo 4 del Trattato di Washington. Continueremo a prendere tutte le misure e le decisioni necessarie per garantire la sicurezza e la difesa di tutti gli alleati. Abbiamo dispiegato forze aeree e terrestri difensive nella parte orientale dell'Alleanza e risorse marittime in tutta l'area della Nato", hanno scritto. "Abbiamo attivato i piani di difesa della Nato per prepararci a rispondere a una serie di contingenze e proteggere il territorio dell'Alleanza, anche attingendo alle nostre forze di risposta. Stiamo ora effettuando importanti ulteriori schieramenti difensivi di forze nella parte orientale dell'Alleanza. Faremo tutti gli schieramenti necessari per garantire una deterrenza e una difesa forti e credibili in tutta l'Alleanza, ora e in futuro. Le nostre misure sono e restano preventive, proporzionate e non estensive", hanno continuato nella dichiarazione. I leader hanno concluso specificando che il loro impegno nell'articolo 5 del Trattato di Washington è "ferreo". "Siamo uniti per proteggere e difendere tutti gli alleati. La libertà vincerà sempre sull'oppressione", hanno concluso. (Beb)