Imprese: Folgiero (Maire Tecnimont), nel 2022 ricavi a 3,4-3,6 miliardi, confermata crescita sostenibile

- Maire Tecnimont ha chiuso un anno di grandi soddisfazioni: la solida performance finanziaria ha confermato una traiettoria di crescita sostenibile, e il record registrato in termini di ordini rappresenta una solida base per la generazione di ricavi futura. Lo ha detto Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo, aprendo la conference call organizzata oggi per presentare i risultati del 2021 alla comunità finanziaria. “Tutto questo, insieme ad una pipeline commerciale forte, ci consente di rilasciare una guidance per il 2022: ricavi tra 3,4 e 3,6 miliardi di euro, con una crescita compresa tra il 17 e il 24 per cento; una margine Ebitda in linea con il 2021; e un miglioramento della net cash position”, ha detto. (Rin)