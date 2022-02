Usa: Biden ufficializza nomina giudice Ketanji Jackson alla Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ufficializzato la nomina della giudice Ketanji Brown Jackson come prima donna di colore alla Corte suprema in sostituzione di Stephen Breyer, che ha annunciato il suo pensionamento il mese scorso. “Sono orgoglioso di annunciare la nomina della giudice Ketanji Brown Jackson alla Corte Suprema. Attualmente in servizio presso la Corte d'Appello degli Stati Uniti, è una delle menti più brillanti della nostra nazione in campo giuridico e sarà un giudice eccezionale”, ha scritto Biden in un tweet. Jackson, 51 anni, era considerata da tempo la giudice favorita per l'incarico, in particolare dopo che Biden l'aveva promossa lo scorso anno al circuito federale delle corti d'appello. La nomina dovrebbe essere vista con favore dall'ala progressista del Partito democratico. Attualmente la Corte suprema è costituita in maggioranza (sei contro tre) da giudici di tendenza conservatrice.(Nys)