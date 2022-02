Ucraina: Meloni, ribadito in Aula a Draghi opposizione patriottica di Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia in Aula "ha ribadito a Mario Draghi la sua posizione di opposizione patriottica, schierata con l'Occidente senza ambiguità. Abbiamo confermato al premier che può contare sul sostegno di Fd'I sia a tutela di Kiev che del grandissimo tema dell'approvvigionamento energetico italiano". Lo ha detto in merito al conflitto tra Russia ed Ucraina il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. La parlamentare è intervenuta dal Cpac di Orlando, in Florida, in una intervista al Tg2 che andrà in onda questa sera, alle 20:30. (Rin)