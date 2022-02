Fd'I: Meloni, dimostra capacità di costruire relazioni con partiti conservatori nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la presenza anche quest'anno al Cpac, la più grande manifestazione dei repubblicani americani, Fratelli d'Italia dimostra la sua capacità di costruire relazioni con tutti quei partiti conservatori che nel mondo si battono per la difesa dei confini, della sovranità, dell'economia reale, della democrazia e della realtà". Lo ha affermato il presidente di Fd'I, Giorgia Meloni, dal Cpac di Orlando, in Florida, in una intervista al Tg2 che andrà in onda questa sera, alle 20:30. (Rin)