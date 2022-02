Perù: presidente Castillo annuncia invio aerei per rimpatrio connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha annunciato che il ministero della Difesa disporrà l’invio di aerei per rimpatriare i peruviani che si trovano in Ucraina. “Come governo sosteniamo non solo quelli che sono qui, ma anche quelli che sono fuori dal Paese", ha dichiarato il presidente nel corso di un evento pubblico. Il governo del Perù ha espresso “profonda preoccupazione” per la crisi in corso in Ucraina. Lo ha affermato mercoledì il rappresentante permanente del Paese presso le Nazioni Unite, Manuel Rodríguez Cuadros. Il riconoscimento dell'indipendenza dei territori separatisti e lo spiegamento di forze militari in questi territori, ha dichiarato, sono incompatibili con i principi della Carta delle Nazioni Unite e costituiscono una violazione dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina. (segue) (Brb)