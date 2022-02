Perù: presidente Castillo annuncia invio aerei per rimpatrio connazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico ha quindi esortato le parti coinvolte a impegnarsi al massimo per favorire una de-escalation del conflitto, ridurre la tensione, creare fiducia e trovare i mezzi più appropriati per avviare consultazioni e negoziati che rendano possibile una soluzione negoziata. “Nell'attuale difficile e complessa situazione, il Perù ritiene essenziale e perentorio avvalersi dei mezzi offerti dalla diplomazia per garantire consultazioni e negoziati che assicurino una soluzione pacifica e sostenibile che tenga conto dei legittimi interessi delle parti, nel rigoroso rispetto per la Carta delle Nazioni Unite e delle norme del diritto internazionale”, ha dichiarato. (Brb)