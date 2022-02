Ucraina: Zingaretti, pronti ad accogliere in residenze università 5 studenti Sapienza in Erasmus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pronti ad accogliere nelle nostre residenze universitarie i 5 studenti ucraini in Erasmus della Sapienza Roma. Siamo già al lavoro con tutti gli Atenei per conoscere se ci sono altri studenti che hanno bisogno di aiuto". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)