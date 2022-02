Ucraina: ministro Esteri turco, non possiamo impedire a nave guerra russe di accedere al Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non può impedire alle navi da guerra russe di accedere al Mar Nero attraverso gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli come ha richiesto l'Ucraina, a causa di una clausola della Convenzione di Montreux che consente alle navi di tornare alla loro base. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. Ieri, l'Ucraina ha lanciato un appello alla Turchia per impedire alle navi da guerra russe di passare attraverso gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo che portano al Mar Nero, dopo che Mosca ha lanciato un attacco militare da terra, aria e mare contro l’Ucraina. Le forze russe sono sbarcate nei porti ucraini del Mar Nero e del Mar d'Azov come parte dell'invasione. Questa mattina, l'ambasciatore dell'Ucraina in Turchia, Vasyl Bodnar, ha dichiarato che Kiev si aspetta una "risposta positiva" da Ankara alla sua richiesta. (segue) (Res)