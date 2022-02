Ucraina: ministro Esteri turco, non possiamo impedire a nave guerra russe di accedere al Mar Nero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alla Convenzione di Montreux del 1936, la Turchia ha il controllo dello stretto e può limitare il passaggio di navi da guerra in tempo di guerra o se minacciata, ma la richiesta ha messo il membro della Nato in una posizione difficile mentre cerca di gestire i suoi impegni occidentali e gli stretti legami con la Russia sia in campo economico che militare. Parlando oggi durante una visita in Kazakistan, Cavusoglu ha affermato che la Turchia sta studiando la richiesta di Kiev, ma ha affermato che la Russia ha il diritto, ai sensi della Convenzione, di riportare le navi alla loro base, in questo caso il Mar Nero. Quindi, anche se la Turchia, dopo un procedimento legale, decidesse di accettare la richiesta dell'Ucraina e chiudere lo stretto alle navi da guerra russe, ha detto, sarebbe solo impedito loro di viaggiare nell'altra direzione. "Se i Paesi coinvolti nella guerra fanno una richiesta per riportare le loro navi alle loro basi, questo deve essere consentito", ha affermato Cavusoglu. Il ministro degli Esteri turco ha aggiunto che gli esperti legali turchi stanno ancora cercando di determinare se il conflitto in Ucraina possa essere definito una guerra, il che consentirebbe di invocare i mandati della convenzione. (segue) (Res)