Ucraina: ministro Esteri turco, non possiamo impedire a nave guerra russe di accedere al Mar Nero (3)

- Cavusoglu ha anche ribadito l'opposizione di Ankara all'imposizione di sanzioni economiche contro la Russia, una posizione che ha separato la Turchia dalla maggior parte dei suoi alleati della Nato che hanno già annunciato tali misure. Oggi, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato che la Nato, nel contesto del conflitto tra Russia e Ucraina, avrebbe dovuto fare un passo più deciso. "Al momento l'Unione Europea, così come tutte le potenze occidentali, non ha preso una posizione seria e determinata" ha detto Erdogan, sostenendo che "sia l'ambasciata sia il consolato turco attivi in Ucraina sono pronti a fare il necessario per garantire la sicurezza dei cittadini turchi presenti nel Paese". (Res)