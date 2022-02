Ucraina: presidente della Serbia, non ci uniamo a sanzioni contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non si unirà alle sanzioni preparate contro la Russia. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic in una conferenza stampa tenuta oggi a Belgrado. Vucic ha letto in diretta le conclusioni del Consiglio di sicurezza nazionale tenuto oggi. Riguardo al tema delle sanzioni nei confronti di qualunque Stato, ha detto Vucic, "compresa la Russia", la Serbia "in quanto Paese" che a sua volta ha avuto esperienza di sanzioni subite a sua volta in passato ritiene che non sia un suo vitale interesse nazionale introdurre sanzioni ad alcun Paese. (Seb)