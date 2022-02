I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: Banca centrale nega mancanza liquidità per istituti finanziari - La Banca centrale d'Egitto ha smentito le voci secondo le quali ci sarebbe una crisi di liquidità nel settore bancario. Lo riferisce l'istituto bancario nazionale stesso con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Nella nota, si legge che la liquidità in valuta locale ha raggiunto il 45,4 per cento alla fine di dicembre 2021 - un rapporto di liquidità molto più alto secondo quello stabilito negli standard internazionali -, sottolineando che le banche dovrebbero mantenere, in generale, un rapporto di liquidità di almeno il 20 per cento in valuta locale. Il volume di liquidità in eccesso assorbito dalla Banca centrale nelle operazioni di mercato aperto è stato di oltre mille miliardi di sterline egiziane, si legge nella nota, a prova della "solidità nel sistema bancario". Secondo il governo egiziano, inoltre, Moody's, l'agenzia di rating del credito, ha mantenuto il rating del settore bancario in Egitto a B2 e un outlook futuro "stabile" nel suo rapporto pubblicato nel febbraio 2022. (segue) (Res)