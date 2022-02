I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azerbaigian-Egitto: firmato memorandum d'intesa per sviluppo Pmi - L'Agenzia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese dell'Azerbaigian e l'Agenzia per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese egiziane hanno firmato un memorandum d'intesa. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Trend". L'intesa è stata siglata nell'ambito della quinta riunione della commissione intergovernativa congiunta sulla cooperazione economica, tecnica e scientifica tra Azerbaigian ed Egitto, tenutosi oggi a Baku. Il documento è stato firmato dalla ministra della Cooperazione internazionale dell'Egitto, Rania al Mashat, e dal presidente del Consiglio dell'Agenzia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese della Repubblica dell'Azerbaigian, Orkhan Mammadov. Il memorandum copre ambiti quali la cooperazione tra le Pmi di entrambi i Paesi, in particolare nel campo delle start-up e delle imprese femminili, lo scambio di informazioni e di esperienze, il processo di organizzazione degli eventi congiunti. (Res)